Luca Laurin, ingegnere e membro Cai, è la seconda vittima in Engadina

Non solo Fabio De Marco. La seconda vittima della tragedia avvenuta in Alta Engadina, sulle montagne del Canton Grigioni, è Luca Laurin, 42 anni, originario a sua volta del Lecchese e residente in Brianza.

Chi era Luca Laurin

Sciatore esperto, padre di una figlia di dieci anni e iscritto al Club Alpino Italiano sezione di Lissone, città nella quale abitava, Luca Laurin è una delle vittime del tragico incidente avvenuto in quota giovedì mattina.

E proprio il Cai Sezione di Lissone, come riportano i colleghi di MonzaToday, ha commentato così la sua tragica scomparsa: "Purtroppo questa sconvolgente notizia ci tocca da vicino. Ci lascia un nostro socio travolto da una valanga durante una escursione scialpinistica". Tra i membri più esperti della sezione, Laurin aveva collaborato al progetto della parete di arrampicata realizzata in una scuola cittadina e insegnava le tecniche anche ai più piccoli. Di professione ingegnere, lavorava presso la multinazionale colosso dell'elettronica di Agrate Brianza.

La valanga

Giovedì 7 dicembre, poco dopo le 11.30 la centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni aveva ricevuto la notizia che due persone erano rimaste travolte da una valanga mentre scendevano dal Piz Grevasalvas verso Bivio. I servizi di emergenza - tre elicotteri di salvataggio e due squadre di cani da ricerca valanghe del Club alpino svizzero Cas - sono riusciti a trovare sul campo di valanghe uno sciatore italiano di 32 anni, illeso, che stava cercando i suoi due colleghi sepolti.

Dopo circa un'ora i soccorritori hanno localizzato gli altri due (due uomini di 41 e 42 anni) e li hanno liberati dalla neve. Purtroppo, però, era ormai tardi: le vittime sono Fabio De Marco e Luca Laurin.