Il dolore per la morte di Fabio, travolto da una valanga in Engadina

Abitava a Rezzago, in provincia di Como, ma era nato e vissuto a lungo nel Lecchese dove in tanti in queste ore di dolore lo piangono e lo ricordano con affetto. Fabio De Marco è una delle due vittime della tragedia avvenuta sulle montagne del Canton Grigioni, in Alta Engadina: giovedì mattina tre persone sono state travolte da una valanga sul versante nord del Piz Grevasalvas e per due di loro purtroppo non c'è stato più nulla da fare . A perdere la vita il 41enne Fabio De Marco e un amico di 42 anni, come lui originario del Lecchese, ma residente nella provincia di Monza Brianza (del quale al momento non sono ancora state confermate le generalità).

"La Scuola Alto Lario tutta è vicina alla sua famiglia per la grave perdita"

Fabio era un istruttore di scialpinismo della Scuola Alto Lario e socio del Cai Asso. Lascia una bimba di soli 6 anni. Era stato estratto vivo e portato all'ospedale in condizioni disperate. Purtroppo non ce l'ha fatta. "Oggi è purtroppo mancato un nostro amico e collega istruttore: Fabio De Marco coinvolto in un incidente da valanga ieri al Grevasalvas. La Scuola Alto Lario tutta è vicina alla sua famiglia per la grave perdita" - hanno scritto su Facebook in suo ricordo gli amici della Scuola Alto Lario.

Era coordinatore Rsu di Trenord della Fit Cisl

Sul lavoro, De Marco era impegnato anche in ambito sindacale. E anche qui sono commosse e sentite le parole pronunciate in memoria del compianto collega e amico. "Ci sono delle cose che non vorremmo mai dover scrivere - si legge nel post pubblicato dalla Fit Cisl Lombardia - Nelle scorse ore in un drammatico, tragico incidente ha perso la vita Fabio De Marco, coordinatore Rsu di Trenord della Fit Cisl, ma soprattutto persona dallo straordinario buon cuore e amico di noi tutti".

"In questi momenti di incredulità e sgomento solo il ricordo del suo sorriso rende meno terribile il nostro dolore. L’intera struttura della Fit Cisl partecipa commossa al dolore della famiglia di Fabio, a quello di sua moglie Chiara e della piccola figlia Maria Sole. Ringraziamo le tante, tantissime persone (colleghi di reparto, organizzazioni sindacali e gerarchie aziendali) che in queste ore ci hanno manifestato il proprio cordoglio e vicinanza. Appena avremo notizie del funerale sarà nostra premura comunicarle. Ciao Fabio..."