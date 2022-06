Turista di Valgreghentino disperso in Calabria: trovato il corpo senza vita

Sono terminate le ricerche eseguite in provincia di Cosenza per ritrovare un turista di 52 anni residente a Valgreghentino, disperso dalla giornata di martedì in una zona impervia. Non appena allertati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), sono subito entrati in azione i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Pollino e la squadra forra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc).

Purtroppo l'uomo è stato trovato morto: si tratta di Gianni Brambilla, residente a Valgreghentino. L'escursionista si trovava in vacanza ad Acquappesa Terme, ed era uscito nella mattinata di martedì 21 giugno con l'intento di raggiungere Guardia Piemontese percorrendo un sentiero impegnativo, ed era un trekker molto allenato. L'area è decisamente impervia, con molte pareti di roccia. Brambilla, scomparso da ieri, non ha più risposto al cellulare, facendo scattare le ricerche.

Il recupero della salma

Sul posto, oltre ai tecnici del Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, hanno operato i Carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza e i Vigili del Fuoco. Attivata anche l’unità cinofila molecolare del Soccorso Alpino che, dopo i prelievi in albergo, è giunta sul posto individuando il giusto percorso. Il corpo senza vita del turista lecchese è stato individuato da un drone dei vigili del fuoco ed è in corso il recupero tramite un elicottero dei vigili del fuoco.

Giovambattista Brambilla - chiamato Gianni - era appassionato di escursioni e di montagna. Tante le attestazioni di dolore e cordoglio espresse in queste ore ai famigliari. Il 52enne era conosciuto a Valgreghentino e di recente aveva partecipato anche ad alcune iniziative di pulizia e sistemazione del verde all'interno delle iniziative di Cittadinanza attive promosse dal Comune. La comunità è sotto choc per la notizia della sua tragica scomparsa.