Turista di Valgreghentino disperso in Calabria, ricerche in corso

Ricerche in corso in provincia di Cosenza per ritrovare un turista di 52 anni residente a Valgreghentino disperso dalla giornata di ieri in una zona impervia. Non appena allertati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), sono subito entrati in azione i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Pollino e la squadra forra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc).

L'uomo, residente nel comune Lecchese e in vacanza ad Acquappesa Terme, è uscito nella mattinata di martedì 21 gennaio con l'intento di raggiungere Guardia Piemontese percorrendo un sentiero impegnativo, è un trekker molto allenato. L'area è decisamente impervia, con molte pareti di roccia. B.G., scomparso da ieri, non risponde più al cellulare. Le ricerche continuano. Sul posto, oltre i tecnici del SASC e del SASC, i Carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese e i Vigili del Fuoco.