Tragedia a Valgreghentino: giovane giardiniere muore travolto da un escavatore

È morto travolto da un escavatore che stava scaricando dal proprio furgone per andare a svolgere alcuni lavori in un giardino. La tragedia si è consumata questa mattina a Valgreghentino dove un giovane giardiniere di soli 30 anni ha perso la vita. Si tratta di Ugo Gilardi, residente nella vicina Olginate. L'allarme al 118 è scattato poco dopo le 8 di questa mattina, mercoledì 25 novembre.

Sul posto, insieme ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, si sono portati anche i Vigili del Fuoco di Lecco, l'automedica, l'elisoccorso da Bergamo e i carabinieri. I soccorritori hanno tentato di rianimare a lungo il 30enne, ma purtroppo per Ugo Gilardi (nella foto) non c'è stato più nulla da fare. I gravissimi traumi riportati, in particolare le ferite alle testa, sono risultati letali. Il personale medico ha dovuto constatare il decesso sul posto.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, sembra che il 30enne stesse scaricando il pesante macchinario - più precisamente una piattaforma aerea cingolata - per andare a svolgere alcuni lavori di potatura in un'area verde privata di una palazzina in via Fermi: forse la rottura di un sostegno, forse uno sbilanciamento, all'improvviso l'escavatore ha travolto l'uomo. Toccherà alle forze dell'ordine intervenute sul posto stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il tragico infortunio sul lavoro ha lasciato sgomente le comunità di Olginate e Valgreghentino dove Gilardi era molto conosciuto e stimato.