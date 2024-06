Incendio alla canna fumaria, necessario l'intervento dei pompieri

Sono dovute intervenire quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio partito dalla canna fumaria di un immobile rurale nel verde di Valgreghentino. L'allarme è scattata a mezzogiorno di oggi, martedì 18 giugno.

I pompieri sono giunti sul posto con 4 squadre partite dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera utilizzando mezzi fuoristrada attrezzati per gli incendi in zone inaccessibili ai mezzi pesanti. Il rogo è stato prontamente sedato. Non si segnalano persone ferite.