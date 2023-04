Il tetto distrutto dal fulmine poi l'incendio, molti i danni

Superato lo choc è stato dimesso dall'ospedale e ora si trova in un altro alloggio provvisorio in attesa di poter rientrare nella propria abitazione. Stiamo parlando del 56enne che si trovava in casa a vedere tranquillamente la televisione quando all'improvviso un fulmine si è abbattuto sul tetto incendiando il sottotetto e danneggiando notevolmente l'immobile. Una vera e propria esplosione con il crollo di parti del soffitto, tra fiamme e fumo. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di mercoledì 19 aprile in via Belvedere a Valgreghentino: subito sono intervenuti i vigili del fuoco spegnendo in meno di due ore il rogo.

Ma i danni sono ancora notevoli, come si può vere in queste immagini più recenti: non solo crepe e crolli all'interno dei locali, ma il tetto distrutto con gran parte delle tegole volate nel giardino, con timore anche per i vicini. Tutto per colpa di un fulmine. L'ingresso di casa è ancora transennato e ci vorrà ancora un po' di tempo per poter rientrare dato che le opere in corso si annunciano già come impegnative e consistenti. La buona notizie è che il 56enne sta bene e non ha riportato ferite. Anche il forte e improvviso spavento sembra ora superato.