Precipita in una scarpata, il cane Zara salvato dai Vigili del Fuoco

Un altro animale in pericolo portato in salvo dai Vigili del Fuoco nel territorio Lecchese. I pompieri sono intervenuti questa volta a Valgreghentino tramite la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) per recuperare Zara, un cane caduto in una scarpata che finiva nell'alveo di un torrente.

I Vigili del Fuoco di Lecco si sono calati per circa 20 metri e hanno messo in sicurezza e riconsegnato il cane al proprietario. L'intervento, portato avanti nel tardo pomeriggio di giovedì 1 settembre, è durato circa 2 ore.