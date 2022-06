Valle San Martino in lutto per la morte del preside Nevio Lo Martire

Preside, docente e uomo di cultura, per diversi anni impegnato anche come presidente della Fondazione di Santa Maria del Lavello. Nevio Lo Martire è stato questo e tanto altro per il territorio di Calolzio e della Valle San Martino che oggi piange la sua scomparsa. Il dirigente scolastico, residente a Monte Marenzo e originario di Gioia de Marsi in Abruzzo, è morto infatti all'età di 74 anni a causa di una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Nevio Lo Martire aveva iniziato a lavorare come docente di matematica, appassionandosi poi anche all'informatica e ad altre discipline. Dopo un primo incarico come dirigente alla Kolbe di Vercurago, da inizio anni Novanta era diventato dirigente scolastico delle scuole medie statali Manzoni di Calolziocorte che aveva guidato fino a una decina di anni fa prima di andare in pensione. Per un periodo, negli anni 2000, era stato inoltre reggente alle superiori Lorenzo Rota. Importante anche la carica che gli era stata affidata, tra il 2014 e il 2018, di presidente della Fondazione di Santa Maria del Lavello.

In tantissimi hanno conosciuto e stimato Nevio per il suo impegno a favore della scuola, l'attenzione ai valori della formazione, della didattica e della cultura. Migliaia gli alunni cresciuti durante il periodo della sua dirigenza scolastica, durata oltre vent'anni. Lo Martire era più in generale apprezzato per il suo legame alla comunità della Valle San Martino che ha servito a lungo e su più fronti.

Il compianto dirigente scolastico lascia la moglie Anna, la figlia Tatiana con il marito Carlo, gli adorati nipoti Lorenzo e Cesare, la sorella Teresa, il fratello Dario con Marinella e gli altri parenti. I funerali verranno celebrati lunedì 13 giugno alle ore 10 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte.