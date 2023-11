La valle San Martino piange Delfina, con il marito Fiorino Losa rilanciò l'arte dei burattini

Con il marito Fiorino Losa face rivivere l'arte dei burattini diventando un punto di riferimento per il settore non solo in valle San Martino, ma anche in tutta la provincia di Bergamo e in diversi centri della Lombardia. In tanti in queste ore piangono Delfina Donghi, morta a Calolziocorte all'età di 91 anni, dopo aver vissuto a lungo nella vicina Cisano Bergamasco.

Custode delle tradizioni

Il suo impegno nella "Compagnia Fiorino Losa" la rese preziosa custode della tradizione del teatro dei burattini bergamaschi, curandone anche i costumi. Tra i ricordi e le parole di vicinanza ai familiari di Delfina - a partire dai figli Daniela, Eugenia e Silvano e i nipoti - in questo momento di dolore, quelle espresse da Angelo Fontana, a nome della Polisportiva di Monte Marenzo e di Telethon. Donghi aveva infatti sostenuto con il suo impegno lavorativo anche la maratona Teletehon per la ricerca medico scientifica.

"Ciao Delfina! Giovedi 9 novembre 2023, presso la casa di riposo Madonna della Fiducia di Calolzio dove da qualche tempo era ospite, accudita dai familiari, si è spenta Delfina Donghi di Cisano Bergamasco - scrive Angelo Fontana - ci ha lasciati per raggiungere il suo caro marito Fiorino Losa, burattinaio conosciuto ed apprezzato da più generazioni in Valle San Martino ed oltre. Vogliamo ricordare Delfina come una donna attiva, stimata, generosa, molto legata alla sua famiglia e, con Fiorino, custode della tradizione del teatro dei burattini bergamaschi".

"La sua fattiva collaborazione nella Compagnia Fioro Losa Burattinai è stata, nel tempo, indispensabile e appassionata - continua il presidente dell'Area sociale della Polisportiva - Non solo le competevano, fin dagli inizi della carriera di Fioro, la realizzazione e la cura degli abiti dei burattini, ma era costantemente a fianco del marito nelle sue trasferte per gli spettacoli, nei paesi lombardi ed altrove, fino a importanti presenze, in anni più recenti, per festival a Bergamo e Venezia".

L'impegno a favore di Telethon

"In occasione della seconda edizione di Telethon a Monte Marenzo, nel dicembre 1994, avevamo invitato Fiorino e la famiglia Losa a portare il loro spettacolo di burattini in paese, presso il bar degli Alpini sotto la Chiesa. Anche quella volta, era con lui la sua amata Delfina con i figli, ancora piccoli ma già impegnati a dare una mano per montare la baracca e collaborare nelle fasi della commedia. Le ricordiamo come persone squisite, gentili e cordiali con tutti, giovani, adulti e specialmente con i bambini".

"Fioro e Delfina, a voi un grazie speciale per essere stati presenti con la vostra arte di burattinai nelle iniziative di Telethon in questi ultimi anni, ed ora grazie ai figli che proseguono ancora la tradizione dei loro genitori. Angelo e Gerolamo Fontana con Renato Milani di Telethon, insieme a tutte quelle persone che li hanno conosciuti nella provincia di Lecco e Bergamo, desiderano esprimere le più sincere condoglianze e inviano un grande abbraccio ai figli Daniela, Eugenia e Walter, a Silvano, a tutti i parenti in questo momento di dolore".

I funerali di Delfina Donghi, vedova Losa, verranno celebrati oggi, sabato 11 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Villasola, nel comune della sua Cisano Bergamasco. Il corteo funebre proseguirà poi fino al cimitero locale per l'ultimo commosso saluto.