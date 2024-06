Brutta caduta in bici, soccorso d'urgenza un 59enne

Soccorsi in azione d'urgenza nel comune di La Valletta Brianza per prestare aiuto a un uomo rimasto ferito dopo una brutta caduta in bici. L'incidente è avvenuto lungo via Montevecchia. L'allarme è scattato nella serata di ieri, martedì 18 giugno. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto l'ambulanza e l'auto con il medico a bordo, in codice rosso.

Dopo le prime cure portate sul luogo dello schianto, il ciclista - 59 anni di età - è stato quindi trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri della compagnia di Merate.