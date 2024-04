Incendio in un capannone di Valmadrera: soccorsi urgenti all'alba

Incendio all'alba in un capannone di Valmadrera. Alle 6.30 di oggi, giovedì 25 aprile, è divampato un rogo all'interno di un impianto lavorativo di via Como, all'altezza del civico 38. Stando alle prime informazioni a disposizione, in quel momento nel capannone avvolto da fiamme e fumo si trovavano due persone, un uomo di 81 anni e una donna di 40: l'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso, quindi con la massima urgenza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lecco oltre a due ambulanze di Areu partite da Lecco e da Bosisio Parini, affiancate dall'auto con il medico a bordo. Dopo essere state portate in uno spazio sicuro e aver ricevuto le prime cure, le due persone coinvolte sono state trasferite in ospedale, una in codice giallo e l'altra in verde. Allertati anche i carabinieri.