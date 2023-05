Capriolo finisce in acqua e viene salvato dai vigili del fuoco

Stava rischiando di annegare, ma è stato prontamente soccorso e portato in salvo dai vigili del fuoco. Stiamo parlando di un capriolo finito in acqua nella in zona Porto a Parè, nel territorio comunale di Valmadrera. L'intervento di recupero dell'animale selvatico è scattato alle ore 13 di oggi, martedì 9 aprile.

I pompieri sono intervenuti sul posto con un'autopompa serbatoio. Dopo aver raggiunto il capriolo finito nelle fredde acque del lago, lo hanno riportato sano e salvo a riva. L' animale è stato affidato alla Polizia provinciale di Lecco per le cure e l'assistenza del caso.