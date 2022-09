Incendio in un appartamento, pronto intervento dei Vigili del fuoco

Paura e danni per un incendio divampato in un'abitazione di Valmadrera. Il rogo è avvenuto questa mattina alle 7.30 in un appartamento situato al secondo piano di via Roma. Non appena arrivato l'allarme, i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti sul posto con 4 squadre (due autopompa serbatoio, un'autobotte e un'autoscala) dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera.

Il tempestivo intervento dei pompieri impegnati ad estinguere fiamme e fumo - ben visibili anche dalla strada sottostante - ha evitato che l'incendio si potesse propagare al tetto e alle case confinanti, scongiurando così ulteriori danni e pericoli. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore e 30 minuti.