Valmadrera piange Giuseppe Vassena, colonna della parrocchia

Cordoglio a Valmadrera per la morte di Giuseppe Vassena, 69 anni, persona molto nota e stimata in città. Giuseppe era stato educatore e catechista con don Luigi Stucchi, aveva lavorato in ospedale in diversi ruoli amministrativi, e aveva inoltre collaborato come giornalista nelle Tv locali. In passato impegnato nelle file della Democrazia Cristiana, negli ultimi anni si era dedicato in modo particolare alla parrocchia di Valmadrera, nel gruppo Amici di don Luigi, come direttore dell’informatore parrocchiale e con la moglie Lorella nella Caritas parrocchiale.

Il sindaco Antonio Rusconi ha voluto esprimere oggi le proprie condoglianze per la scomparsa di Vassena, anche a nome dell'amministrazione e della comunità di Valmadrera. Beppe, come era chiamato da molti amici, lascia la moglie Lorella, il figlio Mauro, organista della parrocchia e presidente de "La Val de ier" e la mamma Antonietta. I funerali verranno celebrati venerdì 13 ottobre alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale.