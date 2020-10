Lutto a Valmadrera: addio alla storica insegnante Mirella Villa Lenoci

Lutto a Valmadrera. Si è spenta, all'età di 90 anni, Mirella Villa Lenoci. Il sindaco, la Giunta e tutta l'Amministrazione comunale di Valmadrera partecipano al cordoglio dei famigliari per la scomparsa della storica insegnante della scuola elementare cittadina, allora chiamata "Cesare Battisti" e situata dove ora sorge l'edificio del Municipio.

Sposata con Giuseppe Lenoci, scomparso due anni fa, responsabile del'Ufficio di collocamento, era una delle figure di insegnante che - ricorda il sindaco Rusconi - «accompagnava gli alunni dalla prima alla quinta elementare, diventando un punto di riferimento per la crescita educativa di intere generazioni di valmadreresi».

La signora Mirella era a sua volta figlia di una "storica insegnante" valmadrerese, Adele Portalupi.

«Allora la figura della maestra o del maestro era estremamente positiva per la famiglia e per questo la scuola più di oggi era ritenuta una priorità nelle scelte, e anche per i giovani scegliere la professione di insegnante era un modello da imitare».

L'Amministrazione comunale di Valmadrera è vicina al dolore dei figli Renata, Franco e Nicoletta e dei nipoti Stefano e Luca. I funerali si svolgeranno domani mercoledì 21 ottobre alle ore 14.30.

