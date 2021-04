Lutto a Valmadrera: è morto lo storico imprenditore Arturo Butti

Valmadrera perde un pezzo importante della propria florida storia imprenditoriale. È scomparso Arturo Butti, fondatore della Fonderia Butti srl, prima aperta in via Preguda e successivamente attiva, dal 1970, in via Chiari; l'impresa è successivamente passata nelle mani del figlio Matteo. Classe 1933, Butti lascia la moglie Maria Angela, il già citato figlio Matteo, con Silvia e i nipoti Alessandro e Stefano,

«Arturo Butti - lo ricorda il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi - rappresenta una generazione di imprenditori valmadreresi che ha costruito il tessuto produttivo come lo conosciamo oggi con fatica e laboriosità, valori che in questi tempi di difficoltà dobbiamo riprendere a seguire. Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione Comunale il mio cordoglio ai familiari».

La cerimonia funebre si terrà sabato 10 aprile alle ore 14 all'interno della Chiesa Parrocchiale.

Nella prima foto il signor Butti con la moglie Maria Angela il giorno del compleanno.