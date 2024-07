Addio a Egidio Pensa, imprenditore gentiluomo

È morto all’età di 91 anni Egidio Pensa, noto e stimato imprenditore di Valmadrera. Pensa era stato stato, insieme ai fratelli, tra i fondatori (nel 1973) dell’omonima ditta, poi diventata società “Pensa Costruzioni e Asfalti Srl”. In tanti in queste ore di dolore in tanti si stanno stringendo attorno alla moglie Laura, al figlio Massimo e alla figlia Patrizia con il marito Alberto e la nipote Elena. I funerali di Egio Pensa verranno celebrati mercoledì alle 9.45 presso la Chiesa Parrocchiale.

"Ho conosciuto il signor Egidio verso la fine degli anni Ottanta - ricorda l'ex sindaco Antonio Rusconi - È sempre stato una persona autorevole e cortese, vicina all’allora sindaco Panzeri, referente per le asfaltature del Comune, un imprenditore molto preciso e puntuale nel lavoro. L’ho conosciuto anche come una persona sensibile, generosa, attento a persone o famiglie meno fortunate, ma sempre con la discrezione del non apparire. Il suo aiuto doveva sempre rimanere anonimo. Una persona buona, sempre sorridente". Anche il sindaco Cesare Colombo, a nome dell’ Amministrazione comunale di Valmadrera, esprime pubblicamente le più vive condoglianze a tutti i familiari "nel ricordo di una figura di imprenditore esemplare".