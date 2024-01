Pompieri in azione a Valmadrera per un capriolo ferito

Lo hanno visto ferito e in difficoltà e hanno allertato i soccorsi. Un capriolo è stato così portato in salvo questa mattina, domenica 28 gennaio, a Valmadrera. Appena giunta la chiamata, i vigili del fuoco sono intervenuti in particolare in via del Poggio con un equipaggio partito proprio dal distaccamento di Valmadrera.

Alle 11 le operazioni di soccorso del quadrupede erano ancora in corso. Dopo aver recuperato il capriolo ferito e dopo averlo portato in una zona sicura, i pompieri hanno quindi aspettato il veterinario per le cure del povero animale.