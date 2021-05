Valmadrera: i Vigili del fuoco salvano gatto rimasto bloccato per giorni su un albero

Intervento di una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) per arrampicarsi e far scendere il micio. Poco più tardi, in Via Vassena, incendio a un deposito di rifiuti

I Vigili del fuoco salvano un gatto rimasto per diversi giorni bloccato su un albero. È accaduto nella mattinata di lunedì a Valmadrera, dove è intervenuta una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dopo la segnalazione di un micio che da giorni non riusciva a scendere da una pianta piuttosto alta. I pompieri sono riusciti a raggiungere l'animale, a calarlo a terra e poi ad affidarlo ai volontari presenti sul posto.

La mattinata da tour de force dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco è proseguita con un intervento sempre a Valmadrera alle 8.40, per spegnere le fiamme di un incendio a un deposito di rifiuti in Via Vassena. Sul posto un'autobotte e un'autoscala per domare il rogo. Le operazioni si sono protratte fino alle ore 12.

Garlate: famiglia bloccata in casa

Alle 8.40 squadre del distaccamento di Valmadrera anche a Garlate per evacuare una famiglia rimasta chiusa al secondo piano di una palazzina in Via Strencetta. In tarda mattinata, l'incidente sul lungolago a Lecco.