Un muretto crolla e lo travolge: morto 66enne in Valsassina

È morto dopo essere stato travolto dalle macerie di un muretto della propria baita. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio a Crandola Valsassina, nella frazione di Vegno. Quando i soccorsi sono intervenuti per l'uomo ormai non c'era già più nulla da fare. A perdere la vita Franco D'Angeli, 66 anni, residente a Lecco.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme sono stati i parenti dell'uomo, dopo non averlo più visto rientrare a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Lecco e Bellano con due mezzi fuoristrada, l'ambulanza di Areu, i tecnici del soccorso alpino e i carabinieri. Sul posto anche il sindaco di Crandola Valsassina Matteo Manzoni.

Sembra che il 66enne, molto conosciuto nel comune valsassinese, stesse portando avanti alcuni lavori di ristrutturazione della propria baita. L'incidente fatale è avvenuto proprio qui, nell'immobile situato nei pressi di una mulattiera lungo via della Torre.