Cadute in zona impervia e sulla pista da sci: doppio intervento dell'elisoccorso

Doppio intervento dell'elisoccorso nel pomeriggio della vigilia di Natale in Valsassina. La prima situazione di emergenza si è registrata poco prima delle ore 16 quando un escursionista di 29 anni è caduto in una zona impervia sulle alture di Introbio. Dopo la chiamata per attivare i soccorsi, sul posto sono presto arrivati l'elicottero di Areu decollato da Como e i tecnici del Soccorso alpino, XIX Delegazione lariana. Allertati anche i vigili del fuoco. Una volta individuato e raggiunto, il giovane è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo.

Poco più tardi, una seconda chiamata al numero unico di emergenza urgenza per un infortunio sportivo sulle piste da sci dei Piani di Bobbio Valtorta, nel territorio comunale di Barzio. L'intervento è scattato anche in questo caso in codice giallo e la centrale di Areu ha inviato sul posto l'elicottero decollato da Sondrio: la persona rimasta ferita a seguito della caduta - si tratterebbe di un uomo di 31 anni - è stata poi trasportata in ospedale sempre in "giallo".