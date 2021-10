Precipita mentre scala una falesia in Valsassina: 58enne soccorso in alta quota

Soccorritori al lavoro in Valsassina. Intervento nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 ottobre, per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino: verso le 14:00 la centrale di Sureu ha allertato le squadre della sede di Barzio della Stazione di Valsassina e Valvarrone per un uomo caduto mentre si trovava sulla falesia del Vaccarese, precisamente nel settore La Pera, a circa 1200 metri di quota nel territorio comunale di Barzio.

Traumi agli arti inferiori

L’uomo si è infortunato a una caviglia e ha riportato alcune escoriazioni a una gamba. Cinque tecnici della Stazione di Lecco e del Centro del Bione lo hanno raggiunto; dopo la valutazione sanitaria, lo hanno imbarellato e trasportato con la barella portantina fino all’alpeggio di Campo, poi hanno proseguito con il mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino, fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.