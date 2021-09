Soccorsa un'altra persona per intossicazione etilica

Il 118 è dovuto intervenire anche oggi (in codice giallo) in Valsassina per prestare aiuto a un 45enne che ha ecceduto con l'alcol

Dopo i casi di intossicazione etilica registrati nei giorni scorsi in varie località di Lecco e provincia, nuovo intervento del 118 oggi per soccorrere una persona che ha alzato troppo il gomito. L'allarme è scattato in codice giallo alle ore 12.50 di giovedì 2 settembre in Valsassina.

I soccorsi sono intervenuti in particolare nel comune di Crandola Valsassina, in via San Giovanni. Il paziente, 45 anni, è stato trasportato in ospedale (sempre in codice giallo) per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Premana.