Perdita da serbatoi Gpl, intervengono i pompieri

Pronto intervento dei vigili del fuoco a Barzio per mettere in sicurezza alcuni serbatoi di gpl dopo una perdita di gas. L'allarme è scattato intorno alle ore 12 di oggi, sabato 27 maggio, nel comune della Valsassina. I pompieri sono entrati in azione raggiungendo con i propri mezzi e strumenti lo spazio a lato della SP64 dove si trovavano i serbatoio di Gpl da 2 metri cubi.

All'opera, per un primo intervento di riparazione, il personale del comando di Lecco. Spazio quindi alla messa in sicurezza definitiva con lo "svuotamento in torcia" in collaborazione con il personale Nbcr giunto da Milano.