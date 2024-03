Scivola per trenta metri all’alpe del Giumello: miracolato

Grosso spavento nel cuore dell'Alta Valsassina. I pompieri e i tecnici del Soccorso alpino hanno recuperato un uomo di 49 anni scivolato per 30 metri lungo il pendio dell'alpe del Giumello. Fortunatamente le conseguenze sono state ridotte, tanto che al termine del lungo intervento - durato 4 ore - non è stato trasportato in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno inviato due mezzi fuoristrada con personale del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) da Lecco e Bellano per soccorrere la persona, lavorando insieme ai tecnici del Cnsas e trasportando l'uomo in una zona sicura.