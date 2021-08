Il "Drago 82" in volo per soccorrere un cercatore di funghi in difficoltà

L'elicottero dei Vigili del fuoco in azione nei cieli sopra Premana e Casargo per soccorrere un fungiatt in difficoltà. L'intervento si è reso necessario nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 agosto. L'equipaggio del "Drago 82" ha raggiunto in volo i boschi sopra l'abitato di Premana, a circa 900 metri di quota.

Qui un cercatore di funghi si era trovato in difficoltà in una zona molto impervia. L'equipaggio del "Drago 82" - un A109 decollato da Malpensa - ha prima individuato la persona illesa e l'ha poi recuperata con il verricello con l'aiuto degli elisoccorritori. Successivamente l'uomo è stato portato in una zona sicura.

L'intervento si è svolto in collaborazione con la squadra SAF (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco di Lecco e del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speloeologico) di Premana.