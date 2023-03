Vandali in azione a Mandello: imbrattato il ponticello ferroviario

Vandali ancora una volta in azione a Mandello. I soliti ignoti, con ogni probabilità un singolo individuo, sono entrati in azione qualche giorno fa prendendo di mira strutture pubbliche e private.

Il sedicente "writer" ha danneggiato con una scritta sia il ponticello ferroviario alla rotonda tra la Provinciale 72 e via Parodi, sia il parco giochi intitolato a Gianni Rodari nei pressi della Lega Navale italiana (a sua volta colpita nel 2021).

One more drop, "ancora una goccia", il testo con cui è stato imbrattato lo spazio riservato alle pubblicità sulla facciata del sovrappasso ferroviario.

Le istituzioni, da sempre impegnate a contrastare questo triste fenomeno che colpisce il paese, non sono rimastea di certo immobile: le forze dell'ordine sarebbero già sulle tracce del delinquente "acrobata".

"Un cretino - non usa mezzi termini il sindaco Riccardo Fasoli - ha imbrattato sia quel punto sia le strutture al Parco Gianni Rodari. Le indagini sono in corso, stiamo cercando di risalire all'identità del responsabile. Se lo troviamo, a prescindere dagli atti, spero abbia il buon cuore di prendere pittura e pennelli per sistemare queste cose, oltre che ripagare i privati".

I tristi precedenti

A Mandello fenomeni simili purtroppo non sono nuovi: lo scorso anno era stata colpita in particolare la piazza del Mercato, così come il rinnovato lungolago di Olcio. Nel 2021 invece nel mirino dei soliti ignoti finirono la mostra itinerante dedicata ai 100 anni della Moto Guzzi e persino la statua della Madonna. Nel 2020, dopo l'estate, la casetta del book crossing a Molina. Una lista davvero troppo lunga.