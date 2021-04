Vandalizzato a Colico treno appena rinnovato per 200mila euro

Non esiste giorno di festa per i vandali. I soliti ignoti, domenica 18 aprile, hanno devastato un convoglio di Trenord in servizio sulla Sondrio-Lecco.

Si tratta del treno 2833 partito da Tirano alle 15.08 e diretto a Milano Centrale. Il raid è scattato all'altezza della stazione di Colico intorno alle ore 16. Come comunicato dalla stessa Trenord, il convoglio è stato oggetto di atti vandalici con il danneggiamento di nove sedili, la rottura di alcuni vetri - in carrozza passeggeri e nella vettura pilota che viaggiava in coda al convoglio - e lo svuotamento di materiale estintore nella vettura pilota.

Il convoglio vandalizzato, appena rinnovato da Trenord con un investimento di oltre 200mila euro per la sola carrozza pilota, è stato condotto in deposito per le operazioni di manutenzione e ripristino. Subito informata dell'accaduto la Polizia ferroviaria, intervenuta presso la stazione di Colico per i necessari rilievi.

I numeri di un'escalation inquietante

Nei primi due mesi del 2021 gli atti vandalici hanno registrato un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020, prima che iniziasse la pandemia. Tra gennaio e febbraio di quest'anno i treni sono stati colpiti 148 volte (con la rottura di vetri e la distruzione di arredi interni) contro le 104 di un anno fa. In questo stesso periodo sono stati divelti o lacerati 520 sedili e rubati 1.113 martelletti di sicurezza.

Nel 2020 bande di delinquenti hanno divelto 3.778 sedili, distrutto 477 finestrini e rubato 3513 martelletti di sicurezza. Sono inoltre stati cancellati 153mila metri quadri di graffiti per un costo superiore a 1,5milioni di euro.

