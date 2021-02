Vandalismi sui treni, De Corato annuncia accordo Prefettura-Polfer per servizi a bordo

Vandalismi sui treni, a breve una "task force" sarà attiva direttamente sui convogli per garantire maggiore sicurezza ed evitare danneggiamenti alla flotta ferroviaria.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha stigmatizzato l'ennesimo episodio vandalico ai danni di treni sulla tratta Milano-Stradella. «Alcuni delinquenti - ha dichiarato - hanno rotto i finestrini di varie carrozze e rubato i martelletti frangivetro. Non è certo il primo episodio».

La piaga ha colpito più volte anche il nostro territorio. «È in fase di definizione - ha sottolineato De Corato - un accordo tra Regione Lombardia e le Prefetture di Lecco e di Milano. Obiettivo aumentare la sicurezza sui treni. Saranno incrementati i servizi della Polfer e della Polizia locale a bordo e sulle banchine della linea ferroviaria compresa in quella tratta».

«Comportamenti inaccettabili e desolanti»

«Gesti incivili come questi si commentano da soli. È desolante constatare come certi comportamenti inaccettabili siano ancora così frequenti, basti pensare agli ingenti costi sostenuti per riparare i danni causati dai vandali. Si tratta di azioni senza senso che procurano disagi alla collettività e ai cittadini che usufruiscono del servizio». Commenta così l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, l'episodio vandalico ai danni di treni della tratta Milano-Stradella.