Giovane vandalo danneggia defibrillatore ad Abbadia Lariana

Un gesto vile e stupido, che ha colpito non solo un paese, ma soprattutto la comunità. Nei giorni scorsi il defibrillatore installato nel piazzale antistante il Parco di Chiesa Rotta, ad Abbadia Lariana, è stato danneggiato. Una persona - a quanto pare, dalla testimonianze, si tratterebbe di un ragazzo poco più che adolescente - ha infatti aperto la teca che contiene il Dae, procurando un danno stimato intorno ai 400 euro.

L'episodio ha destato scalpore e soprattutto rabbia nella comunità di Abbadia. A commentarlo, il presidente del Soccorso degli Alpini di Mandello, Giancarlo Alippi, che tanto negli anni scorsi si è prodigato per l'installazione dei defibrillatori, in grado di salvare la vita a persone colpite da malori. «Auguro all'individuo di sperare che nessuno dei suoi famigliari debba mai aver bisogno di quel presidio, forse lui non sa che è uno strumento salvavita» sono le parole amare di Alippi in un post su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine. Nel frattempo la teca è stata sistemata e il defibrillatore è pienamente efficiente per poter essere utilizzato in caso di emergenza.