Abbadia: vandali in azione al parco giochi di San Bartolomeo

Vandali in azione ad Abbadia Lariana. I soliti ignoti hanno colpito nella notte fra sabato e domenica, prendendo di mira il parco giochi per bambini di fronte alla chiesa sconsacrata di San Bartolomeo. Nel raid sono stati sradicati due cestini dei rifiuti, un tavolo di legno è stato ribaltato mentre un altro è stato rimosso dalla propria sede.

«Siamo sconcertati da questo episodio - spiega il sindaco del comune lariano, Roberto Azzoni - Non sappiamo se si tratti di ragazzi o adulti, ci sono danni economici ma ciò che fa letteralmente cadere le braccia è che si tratta di un'area gioco pubblica per i bambini. Non capiamo il senso di queste azioni, non facciamo in tempo a terminare interventi di sistemazione e si verificano ancora».

Abbadia è stata più volte teatro di raid vandalici negli ultimi anni. Episodi simili si sono verificati in passato soprattutto nella zona a lago, tra il Parco Ulisse Guzzi e la passeggiata a lago. «Avevamo appena approvato, venerdì in Consiglio comunale, il regolamento per l'istituzione dell'albo dei volontari, rivolgendoci a chi volesse mettere a disposizione il proprio tempo a favore della comunità, con regolare iscrizione e assicurazione. Lo stesso abbiamo fatto per gli ausiliari di Polizia locale».

Nell'area di San Bartolomeo i tavoli sono già stati parzialmente sistemati, a breve verranno ricollocati anche i cestini. «Ciò avviene in una zona molto battuta dai turisti, perché a ridosso del Sentiero del Viandante - conclude Azzoni - Per questo domenica ci siamo mossi subito, provvedendo a risistemare in poco tempo i tavoli danneggiati. Fra l'altro a breve collocheremo in quel parco giochi un dondolo e un'altalena».

Gallery