Riapre sabato pomeriggio la Sp72 dopo la frana tra Varenna e Perledo

Riaprirà nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, la tratta di Sp72 a lago tra Varenna e Perledo colpita dalla frana caduta ieri. Meno di 24 ore dunque per porre rimedio al cedimento di sassi e terreno dalla parete a lato della carreggiata, sulla quale al momento del crollo viaggiava un'auto colpita da parte del materiale franato. Fortunatamente la donna al volante ne è uscita praticamente illesa.

La riapertura dal primo pomeriggio del 4 maggio

Provvidenziale la tenuta delle reti paramassi, come spiegato da Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco. "Le reti di protezione hanno svolto il loro compito contenendo in gran parte lo smottamento - conferma Micheli - dopo un primo intervento di verifica da parte dei vigili del fuoco sono subito intervenuti i tecnici e l'azienda incaricata dalla Provincia. Grazie al lavoro fatto e alle verifiche in merito al ripristino delle condizioni di sicurezza, entro il primo pomeriggio di sabato 4 maggio la Sp72 a lago tra Varenna e Perledo sarà riaperta al transito".

La zona resterà comunque sotto monitoraggio visto il doppio smottamento avvenuto tra domenica (al confine con Lierna) e venerdì (alla rotonda d'ingresso a Varenna), e molto probabilmente favorito dalle piogge. Nel crollo di ieri sono franati circa 2 metri cubi di materiale che hanno invaso la SP72 a Varenna. La maggior parte di massi e terreno sono stati bloccati dalla rete paramassi. Come di diceva, a parte il grande spavento, la persona alla guida è rimasta praticamente illesa. La strada è rimasta chiusa dalle 14.30 di ieri e per raggiungere Mandello in direzione sud o Colico verso Nord, è stato necessario utilizzare la Statale 36. A brevissimo la riapertura con importanti vantaggi per la viabilità.