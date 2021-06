Colto da malore lungo il Sentiero del Viandante, muore 70enne

Il Soccorso Alpino è dovuto intervenire tre volte in poche ore oggi nel Lecchese: purtroppo non c'è stato scampo per un escursionista di Treviglio che aveva raggiunto Varenna

Senza scampo un uomo di 70 anni colto da malore mentre stava camminando lungo il Sentiero del Viandante nel territorio comunale di Varenna. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 giungo. A perdere purtroppo la vita un escursionista bergamasco. Dopo l'allarme i soccorsi sono prontamente giunti sul posto, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

Quello di Varenna - dove l'allarme è subito scattato in codice rosso - è stato uno dei tre interventi che nella difficile giornata di oggi hanno visto impegnati gli uomini del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana, Stazione di Valsassina - Valvarrone.

I tre interventi a Casargo, Varenna e Colico

La prima allerta alla centrale Cnsas è arrivata verso mezzogiorno, per una persona con un problema a una caviglia. Si trovava in località Alpe Paglio, nel comune di Casargo, in Valsassina, e non riusciva a proseguire. È così uscita una squadra con cinque tecnici, a supporto dell’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). La persona infortunata è stata portata in ospedale.

Circa un’ora più tardi, intorno alle ore 13 a Varenna, lungo il Sentiero del Viandante, un uomo di 70 anni residente a Treviglio ha avuto un malore. Sul posto si sono portati l’elisoccorso da Milano e le squadre territoriali del Soccorso Alpino, in ausilio all’équipe dell’elicottero. Il medico non ha potuto fare altre che constatare il decesso.

In contemporanea, intorno alle 13:30, è scattata anche una richiesta d’intervento per un escursionista di 41 anni che si era fatto male a una gamba sul Monte Legnone, nel territorio comunale di Colico. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Areu decollato dalla base di Caiolo Sondrio), che lo ha portato il paziente in ospedale.