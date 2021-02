Veicolo fuori strada in frazione San Marco, una persona deceduta

Incidente lungo la tratta tra Torre De' Busi e Valcava nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 febbraio. Sul posto soccorsi, Carabinieri e Vigili del fuoco. Ma purtroppo per l'uomo alla guida del furgone non c'è stato più nulla da fare

Incidente mortale nella frazione di San Marco a Torre De' Busi. Stando alle prime notizie raccolte, un veicolo è uscito di strada finendo in un burrone. L'allarme è scattato alle 18 di oggi, domenica 7 febbraio.

Sul posto, in una zona impervia oggi caratterizzata da pioggia, nebbia e scarsa visibilità, si sono subito portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza dei Volontari di Calolziocorte, i Vigili del Fuoco da Lecco e i carabinieri del Comando di Zogno. Difficili e impegnative le operazioni.

Alle 19 è arrivata la conferma: purtroppo per l'uomo che viaggiava a bordo del furgone bianco non c'è stato più nulla da fare. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello schianto avvenuto in via San Marco all'altezza del civico 9. La vittima, classe 1967, si chiama Flavio Mazzoleni e risiede proprio nel comune di Torre Dè Busi in località Cà Zanelli, non lontano dal luogo del tragico incidente.