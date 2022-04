Veicolo fermo e traffico già rallentato lungo la Statale 36

Veicolo in avarìa poco prima dell'uscita di Abbadia Lariana in direzione nord e traffico in forte rallentamento lungo la Statale 36 già dalla galleria del San Martino. Complice l'auto ferma per problemi tecnici e le partenze per le vacanze di Pasqua, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 aprile, la viabilità tra Lecco e dintorni è andata in difficoltà. Già alle 15 un incidente sulla Sp72 a Garlate con parziali e temporanee chiusure della carreggiata aveva provocato rallentamenti.

Nel tardo pomeriggio i disagi maggiori al traffico si sono registrati in particolare in direzione Sondrio: il bel tempo e i tre giorni di sosta dal lavoro, più la chiusura delle scuole fino a giovedì, stanno facilitando questo esodo pasquale, il primo pressochè libero dopo due anni di emergenza covid. La macchina in avaria è stata recuperata dal carro attrezzi intorno alle ore 17 e il traffico è poi migliorato.