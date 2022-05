Veicolo in panne all'uscita di Abbadia ed esodo per il week-end, traffico in tilt

Camion in panne all'uscita dello svincolo per Abbadia Lariana e disagi al traffico lungo la Statale 36 in direzione Nord. Le code hanno iniziato a crearsi poco dopo le ore 16 di oggi, venerdì 13 maggio, all'uscita da Lecco e lungo la carreggiata che conduce nei comuni del lago e verso la Valtellina.

Complice anche l'esodo per il il week-end di annunciato bel tempo in una delle zone di maggior turismo della Lombardia, il traffico ha così iniziato a registrare forti rallentamenti e disagi. Viabilità congestionata anche da Monza a Lecco, sempre lungo la SS36.

Allo svincolo per Abbadia, Mandello e Lierna sono presto intervenuti Polizia Stradale e carroattrezzi per rimuovere il camioncino rimasto fermo e per cercare di facilitare al più presto lo scorrimento dei mezzi rimasti in coda per qualche chilometro. Non si registrano comunque incidenti o persone ferite.