Incidente mortale: Olginate piange la scomparsa di Beatrice Ceraudo

L'auto che sbanda, l'uscita di strada, lo scontro contro un albero. E una ragazza strappata alla vita a soli 19 anni. Ha sconvolto tre comuni, e l'intero territorio, la morte di Beatrice Ceraudo, scomparsa nella tarda serata di domenica nell'incidente stradale avvenuto in Via Fratelli Kennedy a Valgreghentino.

La ragazza, ex studentessa del Bertacchi, aveva da poco compiuto i 19 anni ed era residente a Olginate, così come uno degli amici coinvolti. Di Garlate, invece, l'altro ragazzo a bordo dell'auto.

La dinamica dell'incidente

Un 19enne, neopatentato, era alla guida di una Ford Fiesta con a bordo anche due amici: Beatrice e un ragazzo di 20 anni. E in via Kennedy, il giovane ha perso il controllo dell'auto, centrando un albero a bordo strada. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla giovane che sedeva sui sedili posteriori. In codice rosso all'ospedale di Lecco invece è finito il passeggero mentre il conducente ha riportato lievi conseguenze e non ha avuto bisogno di cure mediche. Per Beatrice non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

La Polizia Stradale, intervenuta sul luogo del sinistro, è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Da quanto raccolto nella notte sul posto, il conducente dell'auto sarebbe stato trovato positivo all'etilometro e per lui sarebbe scattata la relativa denuncia.