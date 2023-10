Disperso mentre va a cercare funghi, soccorsi in azione

Soccorsi in azione per ritrovare un uomo disperso nei boschi di Vendrogno, dove si era recato per cercare funghi. Dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, sono sono state inviate sul posto da Lecco e da Bellano ben 5 squadre di vigili del fuoco, tra cui personale Speleo alpino fluviale specializzato per operare in zone impervie e del Tas topografia applicata al soccorso con Unità di comando locale.

Nella zona dell'alto lago si è alzato in volo anche l'elicottero Drago per le ricerche dall'alto. Nel momento in cui scriviamo, ore 15.30, l'operazione è ancora in corso in collaborazione con il personale volontario del Soccorso alpino Cnsas. Allertati anche Areu e carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.