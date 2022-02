Vento da record nella notte: a Bobbio toccati i 160 chilometri orari

Vento con folate da record: una vera e propria tempesta si è abbattuta sul Lecchese, come da previsioni, nella notte fra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio 2022.

Si sono registrate infatti punte quasi inususali per il territorio, non solo in altura ma anche sul lago. A Orscellera di Bobbio (dove ieri si era fermata la funivia) le centraline del Centro meteo lombardo hanno registrato una velocità di 159 chilometri orari alle 5.43, sopra i 90 km/h anche ai Piani Resinelli e sul Cornizzolo. Raggiunti gli 80 chilometri orari ad Abbadia Lariana, Taceno, Torre de' Busi e Valmadrera.

Per fortuna non si sono registrati danni seri: i Vigili del fuoco hanno effettuato otto interventi nella notte per piante sradicate, lamiere e tetti che hanno ceduto, colpendo anche automobili parcheggiate ma senza causare conseguenze a persone. A Lecco è crollato il tendone dell'Hemingway di piazza XX Settembre. Le previsioni, purtroppo, indicano vento forte sino a mercoledì sera, in particolare nelle ore serali e del mattino.

Vento: gli estremi della notte

Abbadia Lariana 80.5 km/h 5.50

Barzago 69 km/h 6.52

Barzio 61.2 km/h 6.10

Bonzeno di Bellano 63 km/h 7.09

Cortenuova di Monticello 64 km/h 6.59

Dervio 72 km/h 6.58

Erve 72 km/h 4.48

Lecco Centro 69.2 km/h 4.58

Lecco San Giovanni 68 km/h 5.19

Lezzeno di Bellano 72.4 km/h

Maggio di Cremeno 67.6 km/h 5.42

Mandello del Lario 67.6 km/h 7.03

Monte Cornizzolo 90.1 km/h 7.17

Noceno di Vendrogno 62.8 km/h 6.51

Oliveto Lario 74 km/h 7.12

Piani di Bobbio Orscellera 159 km/h 5.43

Piani Resinelli 91.7 km/h 5.02

Rovagnate frazione Albareda 64 km/h 6.05

Taceno 83.7 km/h 7.05

Valcava di Torre de' Busi 82.1 km/h 4.05

Valmadrera 80 km/h 6.31