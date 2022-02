Vento da record, danni e incendi: super lavoro per i Vigili del Fuoco

Sono stati numerosi gli interventi tra Lecco e provincia da parte dei Vigili del fuoco a causa di danni, disagi e situazioni di pericolo causati dal forte vento. Raffiche da record e talvolta impressionanti che hanno colpito il territorio in particolare la scorsa notte e nella mattinata di oggi.

I pompieri sono dovuti entrare in azione a Mezzacca - località nel territorio comunale di Cassina Valsassina - per l'incendio del tetto di un immobile in una zona impervia: il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare l'abitazione.

Da segnalare anche la caduta di alberi e rami su alcune strade del territorio lecchese, senza dimenticare l'intervento svolto questa mattina in centro Lecco dove è crollato il tendone esterno del ristorante Hemingway di piazza XX Settembre.

Diversi dunque i danni provocati dal forte vento che, in particolare a Bobbio, ha sfiorato quota 160 chilometri orari, e superato gli 80 km/h in sette località del Lecchese.