Forte vento a Lecco e Valmadrera: recuperate otto zattere trasportate al largo nella notte

Intervento notturno per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. Alle ore 23.00 di venerdì 7 maggio presso la sala operativa in piazza Bione è arrivata una prima richiesta per il recupero di due zattere nel lago in località Caviate, che sbattevano a terra.

Zattere al largo tra Moregallo e Parè

Intorno alle 2.00 di sabato 8 sono giunte altre chiamate per delle altre zattere di segnalazione usate all'interno del cantiere del Moregallo: a causa del forte vento si sono staccate e sono finite alla deriva in vari punti della baia di Lecco e Parè. Una squadra da terra e la pilotina, con i soccorritori acquatici a bordo, hanno recuperavano alla fine otto zattere.

L'intervento si è concluso alle 5.00 del mattino.

Gallery