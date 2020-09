Camioncino sbanda e resta bloccato in strada, traffico in tilt per oltre un'ora lungo la Lecco-Bergamo

Traffico in tilt questa mattina lungo la Lecco-Bergamo a causa di un incidente al confine tra Vercurago e Chiuso. Poco dopo le ore 8 il conducente di un piccolo autocarro ha perso il controllo dello stesso andando a urtare lo spigolo del muro al confine con via Roma.

A seguito dell'impatto il veicolo è rimasto molto danneggiato, con una ruota bucata e la parte sottostante del mezzo praticamente distrutta. Non potendo più ripartire è stato così necessario l'intervento di un carro attrezzi e di una ditta per la pulizia delle strade.

Immediato l'intervento della Polizia locale di Vercurago guidata dal comandante Davide Rovagnati, reduce dal servizio del piedibus nelle vicinanze. Un agente ha regolamentato la viabilità al semaforo dell'incrocio in centro Vercurago, mentre l'altro ha direzionato i veicoli in transito lungo la ex 639 dove è stato necessario istituire un provvisorio senso unico alternato nel luogo dello schianto. Per fortuna l'uomo alla guida non ha riportato ferite.

Nonostante il tempestivo intervento della Polizia locale si sono comunque create lunghe code in entrambe le direzioni fino alle 9.20, sia per rendere possibile la rimozione del mezzo e la pulizia della strada dove si erano rovesciati i liquidi del furgoncino, sia a causa del traffico che già in condizioni normali e senza incidenti congestiona la Lecco-Bergamo, una strada sempre più problematica e da decenni insufficiente per sostenere la viabilità del territorio.

