Scontro tra auto a Vercurago, lunghe code sulla Lecco-Bergamo

L'incidente è avvenuto alle 17.45 al confine con il rione di Chiuso. Necessario l'intervento dei soccorsi in codice giallo per prestare aiuto a una bambina di 3 anni e a una donna di 36

Scontro tra due auto lungo la Lecco-Bergamo alle 17.45 di oggi, venerdì 4 giugno, tra il comune di Vercurago e il rione di Chiuso. Sul posto - all'altezza del mobilificio Corti, in direzione Calolzio - si sono presto portati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte in codice giallo per prestare aiuto alle tre persone coinvolte nel sinistro.

Stando alle prime notizie raccolte si tratterebbe di una bambina di soli 3 anni, di una donna di 36 e di un'altra signora di 56. I soccorsi sono poi proseguiti in codice verde, le loro condizioni fortunatamente non desterebbero dunque preoccupazione.

L'incidente ha provocato lunghe code sia in direzione Lecco sia, soprattutto, in direzione Calolziocorte, con diversi disagi al traffico proprio all'ora di punta con numerosi veicoli di rientro dal lavoro. La ex SS639 in questi giorni è ancora di più congestionata a causa dei lavori in corso al sottopasso ferroviario di via Venezia (svolta per il lungolago) promossi da Rfi.