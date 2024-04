"Massima solidarietà a Gioachino per l’aggressione subìta"

Una testata ricevuta in pieno viso dopo un diverbio con un corriere per una sosta "selvaggia" e il successivo trasporto in pronto soccorso per le cure. È la disavventura accaduta al consigliere comunale di Vercurago, Gioacchino Riva, titolare del ristorante Sirena, nel cui piazzale estereno ieri pomeriggio è avvenuto l'episodio violento.

Ora il 77enne sta meglio e già dopo poche ore di cure è stato dimesso. Ma in paese non si spegne l'eco per quanto avvenuto proprio nel posteggio della pizzeria. Tanti i messaggi di solidarietà per Riva. Tra questi quelli di Anna Scola, referente di Forza Italia della Valle San Martino e di Roberto Gagliardi coordinatore provinciale hanno voluto esprimere la propria vicinanza al seniores forzista.

Anche il candiato sindaco Carlo Malugani, il collega del consiglio comunale Raffaele Pascuzzi e tutti i membri della lista di centro destra hanno espresso parole di vicinanza in una nota. "Nell’esprimere piena solidarietà umana e vicinanza all’amico Gioacchino - affermano Scola e Gagliardi- non possiamo tacere sulla gravità del gesto che offende tutta la comunità di Vercurago".

"Ho chiamato il consigliere per esprimere la mia solidarietà all'amico Gioacchino per quanto accaduto. È doveroso mettere al bando qualsiasi forma di odio e violenza, atteggiamenti che rifiutiamo e non ci appartengono - afferma il candidato Malugani - Tutto il gruppo, coeso, afferma infatti che il ricorso alla violenza è un atto che non può appartenere a un Paese civile".