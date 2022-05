Soccorsa bimba di 2 anni incastrata sotto l’auto della madre

Tragedia sfiorata a Verderio. Una bambina di soli 2 anni è stata involontariamente investita dal veicolo della madre mentre stava entrando all'interno del cortile di casa dei nonni. I fatti sono avvenuti nella serata di oggi, martedì 24 maggio.

Stando alle prime informazioni raccolte, la piccola si trovava in posizione laterale sotto il veicolo. Dopo l'allarme al 118 sono subito scattati i soccorsi d'urgenza. Sul posto l'ambulanza di Areu e i Vigili del fuoco: in accordo con i medici, i pompieri del Distaccamento di Merare hanno stabilizzato e sollevato il veicolo tramite l'utilizzo di pistoni e cuscini appositi per poi "disincastrare" la bimba e affidarla al personale sanitario. Sono stati momenti terribili, anche per la mamma. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la piccola è stata trasportata all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso arrivato da Como e atterrato poco prima nelle vicinanze.

Il tempestivo intervento di tutte le squadre di soccorso mobilitate ha permesso di salvare la vita della piccola, poi trasferita in ospedale in codice giallo. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa 2 ore.