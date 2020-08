Imprenditore muore schiacciato dal cancello dell'azienda

Travolto e ucciso dal cancello su cui pare stesse effettuando alcuni lavori di manutenzione. Questa la terribile dinamica dell'incidente a seguito del quale ha perso tragicamente la vita F.M., 78 anni, ex titolare dell'azienda di famiglia in via Piave a Verderio. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì 21 agosto.

Dopo l'allarme al 112, insieme al personale medico si sono subito portati sul posto i carabinieri della Compagnia di Merate, i Vigili del Fuoco di Lecco, e i funzionari dell'Ats. Per il 78enne, residente a Barzanò, non c'è stato però più nulla da fare.

Sembra che la grossa cancellata sia uscita dal binario proprio mentre F.M. stava effettuando alcune opere di manutenzione, cadendo addosso all'imprenditore rimasto molto probabilmente ucciso sul colpo.