Vetro sfondato al Caffeina: tanta paura, danni per migliaia di euro

Spaccata al bar Caffeina di via Roma. Il centralissimo esercizio è stato preso di mira dai ladri: due, per la precisione, hanno colpito e sfondato la vetrina - durante la notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno - utilizzando un cubetto di porfido che si è rivelato perfetto per lo scopo. Il tutto è avvenuto nottetempo, circa un'ora a mezza prima della riapertura del locale che avviene verso le 5 del mattino, con una sola testimone e pergiunta non oculare.

“Nessuno ha sentito niente, tranne una signora che verso le 3.50 ha udito un forte rumore - racconta Joana, titolare del bar -. I ladri hanno sfondato la porta e sottratto l'incasso della giornata, che generalmente non viene lasciato all'interno del registratore. L'allarme non è suonato e non abbiamo ancora capito perché, inoltre hanno rubato della moneta che teniamo in una seconda cassetta e portato via del caffè; ho stimato un furto di sette chili. Danni? Non abbiamo ancora fatto il conto preciso, ma per il cambio di porta, vetro e cassa arriviamo facilmente a 6-7mila euro. Altre cose non le hanno toccate, ma hanno posizionato una statua di Padre Pio, già presente, di fronte all'entrata”.

Il nuovo serramento è stato posizionato nella serata di giovedì, mentre i carabinieri sono accorsi rapidamente una volta ricevuta l'allerta: a loro è stata sporta denuncia, mentre le telecamere di un altro esercizio della zona avrebbero filmato uno dei due malviventi mentre si dava alla fuga con il cassetto tra le braccia.