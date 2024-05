Attenzione alla truffa dello specchietto, nuovo tentativo in viale Turati

"Fatte Attenzione! C'è stato un nuovo tentativo di truffa con la scusa dello specchietto dell'auto rotto, questa volta in viale Turati". La testimonianza porta la firma di Tilde Sacco, lecchese che ha raccontato - anche sui social - quello che le è accaduto nei giorni scorsi mentre viaggiava in macchina lungo il "Viale" simbolo della città.

"È successo a me l'altra mattina mentre mi trovavo in viale Turati - continua Tilde Sacco - Un ragazzo, probabilmente del sud America, mi ha inseguito fino a quando mi sono fermata. A quel punto, prima che quantificasse una somma di denaro precisa come 'risarcimento', ho preso il cellulare e gli ho detto che avrei chiamato i carabinieri per chiarire l'episodio. A quel punto è risalito sulla sua macchina di corsa dove lo aspettava una donna ed è scappato".

Alla parola carabinieri l'uomo ha quindi desistito. "Proprio così. Purtroppo non sono riuscita a prendere la targa, ma ricordo bene il suo viso. Colgo l'occasione per dire a tutti di stare attenti. Nell'occasione mi ha anche segnato sul lato destro della vettura una riga di nero, che poi ho scoperto essere fortunatamente di pennarello. Ovviamente non c'erano danni perché io non aveva rotto alcuno specchietto". In passato altri episodi simili si erano verificati tra Lecco e provincia e anche lungo la Statale 36 dove un truffatore era stato individuato e denunciato dalle forze dell'ordine.