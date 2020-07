Video trap con armi e soldi, spunta la droga: segnalati sei giovani

Doveva essere una semplice "bravata", una parodia dei video trap, ma per sei giovani residenti tra Sondrio e Lecco, invece, è diventata un boomerang: la Procura ha aperto un fascicolo e gli accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di reperire droga che è valsa una segnalazione alle autorità competenti.

La vicenda fa riferimento a un video apparso nei giorni scorsi su Instagram che ritraeva sei ragazzi intenti a girare una clip musicale: uno di loro si esibiva in un pezzo trap, un altro mostrava una pistola alla cintura, entrambi circondati dagli altri che assistevano e lanciavano mazzette di denaro in aria festeggiando alla fine con l'apertura di una bottiglia di spumante, richiamando alla mente le gang americane.

Il filmato non è però passato inosservato e ha destato preoccupazione per i richiami "criminali" e la presenza di armi e di un proiettile. La Procura di Sondrio, nella persona del sostituto Chiara Costagliola, ha aperto un fascicolo e gli accertamenti svolti dai Carabinieri competenti per i territori di Colico e Traona hanno permesso di verificare che le armi, due pistole, erano in realtà scacciacani senza alcun segno distintivo e simili alle originali, una delle quali, il "revolver", utilizzato nel video.

Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute anche modiche quantità di marjuana e hashish e pertanto i giovani sono stati segnalati alle Prefetture competenti per uso personale di sostanze stupefacenti.